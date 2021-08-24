Курс евро вырос на 2 копейки, доллар потерял 12 копеек

Центральный банк России с 25 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9465 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8058 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,20 копейки.