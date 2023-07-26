Курс евро вырос на 2 копейки, доллар теряет почти 5 копеек

Центральный Банк России с 27 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,0468 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,7156 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,38 копейки.