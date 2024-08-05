Курс евро вырос на 21 копейку, доллар снижается почти на 76 копеек

Центральный Банк России с 6 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8289 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,18 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,9471 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 75,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,0409 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,18 копейки.