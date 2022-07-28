Курс евро вырос на 21 копейку, доллар теряет почти 2 копейки

Центральный Банк России с 29 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2031 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,2171 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,39 копейки.