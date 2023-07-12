Курс евро вырос на 21 копейку, доллар укрепился на 12 копеек

Центральный Банк России с 13 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,6253 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,8890 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,15 копейки.