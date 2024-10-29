Курс евро вырос на 21 копейку, доллар укрепился почти на 10 копеек

Центральный Банк России с 30 октября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5954 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,49 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,3261 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,4375 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,46 копейки.