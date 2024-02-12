Курс евро вырос на 21 копейку, доллар укрепился почти на 19 копеек

Центральный Банк России с 13 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,0758 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,1512 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,48 копейки.