Курс евро вырос на 22 копейки, а доллар потерял 22 копейки

Центральный Банк России с 1 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8747 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,79 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,1091 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 22,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,5149 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,02 копейки.