Курс евро вырос на 23 копейки, доллар окреп почти на 6 копеек

Центральный Банк России с 18 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,3458 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,7527 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 23,27 копейки.