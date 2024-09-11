Курс евро вырос на 24 копейки, доллар поднялся на 15 копеек

Центральный Банк России с 12 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,7173 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,21 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,2653 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,7421 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,26 копейки.