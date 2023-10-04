Курс евро вырос на 24 копейки, доллар поднялся почти на 19 копеек

Центральный Банк России с 5 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 99,4555 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,3024 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,03 копейки.