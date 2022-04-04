Курс евро вырос на 24 копейки, доллар подрос на 16 копеек

Центральный банк России с 5 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 83,5932 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,47 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 92,3872 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,04 копейки.