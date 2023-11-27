Курс евро вырос на 24 копейки, доллар потерял почти 11 62 копеек

Центральный Банк России с 28 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,7045 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,1594 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 24,07 копейки.