Курс евро вырос на 25 копеек, доллар теряет 23 копейки

Центральный Банк России с 19 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 94,0922 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,5316 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 25,29 копейки.