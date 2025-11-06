Курс евро вырос на 25 копеек, доллар укрепился почти на 19 копеек

Центральный Банк России с 7 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3674 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,3765 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,7641 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 25,10 копейки.