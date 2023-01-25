Курс евро вырос на 26 копеек, доллар подрос на 20 копеек

Центральный Банк России с 26 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 68,9573 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 20,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,9564 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,16 копейки.