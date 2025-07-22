Курс евро вырос на 26 копеек, доллар потерял почти 24 копейки

Центральный Банк России с 23 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8829 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,81 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,0882 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,7782 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,44 копейки.