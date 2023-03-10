Курс евро вырос на 26 копеек, доллар прибавил почти 4 копейки

Центральный Банк России с 11 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,9406 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,4009 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,37 копейки.