Курс евро вырос на 26 копеек, доллар теряет почти 44 копейки

Центральный Банк России с 8 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,2387 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,05 копейки.

Официальный курс доллара в размере 89,1362 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снился на 43,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,8609 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,34 копейки.