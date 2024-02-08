Курс евро вырос на 26 копеек, доллар укрепляется на 10 копеек

Центральный Банк России с 9 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,2561 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,3543 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,07 копейки.