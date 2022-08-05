Курс евро вырос на 27 копеек, доллар окреп на 11 копеек

Центральный Банк России с 6 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3696 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,3610 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 27,38 копейки.