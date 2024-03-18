Курс евро вырос на 27 копеек, доллар окреп на 11 копеек

Центральный Банк России с 19 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,9829 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,2432 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 27,14 копейки.