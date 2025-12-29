Курс евро вырос на 27 копеек, доллар снижается почти на 25 копеек

Центральный Банк России с 30 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0501 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,52 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,4466 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,4775 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 27,09 копейки.