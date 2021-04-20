Курс евро вырос на 27 копеек, доллар снизился на 23 копейки

Центральный банк России с 21 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,0155 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,7507 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 27,47 копейки.