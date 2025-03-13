Курс евро вырос на 28 копеек

Центральный Банк России с 14 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8730 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,6190 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,2559 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 28,49 копейки.