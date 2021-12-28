Курс евро вырос на 28 копеек, доллар подрос на 26 копеек

Центральный банк России с 29 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4959 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 26,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,2194 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 28,31 копейки.