Курс евро вырос на 28 копеек, доллар потерял 1 копейку

Центральный Банк России с 22 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3645 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,05 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,3475 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,6656 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 28,11 копейки.