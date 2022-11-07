Курс евро вырос на 29 копеек, доллар теряет почти 86 копеек

Центральный Банк России с 8 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,2367 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 85,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,9013 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 29,42 копейки.