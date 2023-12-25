Курс евро вырос на 29 копеек, доллар укрепился на 3 копейки

Центральный Банк России с 26 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,9690 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,5781 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 29,18 копейки.