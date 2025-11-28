Мурманская область. Арктика (16+)28.11.25 17:45
Курс евро вырос на 3 копейки, доллар потерял 2 копейки
Центральный Банк России с 29 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0211 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,39 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,2284 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,19 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,8190 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,1 копейки.
