Курс евро вырос на 3 копейки, доллар потерял почти 9 копеек

Центральный Банк России с 13 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 82,0934 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7599 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,28 копейки.