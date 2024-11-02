Курс евро вырос на 30 копеек, доллар подрос почти на 11 копеек

Центральный Банк России со 3 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6731 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,37 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,5499 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,1426 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,11 копейки.