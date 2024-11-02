Мурманская область. Арктика (16+)02.11.24 17:35
Курс евро вырос на 30 копеек, доллар подрос почти на 11 копеек
Центральный Банк России со 3 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6731 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,37 копейки.
Официальный курс доллара в размере 97,5499 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,97 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 106,1426 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,11 копейки.
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Последние комментарии
Константин Петрович
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Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Галина
31.10.24 16:51
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Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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