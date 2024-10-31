Курс евро вырос на 30 копеек, доллар потерял 3 копейки

Центральный Банк России с 1 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6068 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,92 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,0226 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,5231 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,20 копейки.