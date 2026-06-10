Курс евро вырос на 30 копеек, доллар прибавил почти 6 копеек

Центральный Банк России с 11 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,5825 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,06 копейки.

Официальный курс доллара в размере 71,7892 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,0816 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,31 копейки.