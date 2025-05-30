Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 17:45
Курс евро вырос на 30 копеек, доллар укрепился на 12 копеек
Центральный Банк России с 31 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8897 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,43 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,6171 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,01 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,2512 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,31 копейки.
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