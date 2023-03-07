Курс евро вырос на 31 копейку, доллар потерял почти 2 копейки

Центральный Банк России с 8 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,4577 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,5496 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 31,43 копейки.