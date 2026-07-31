Курс евро вырос на 31 копейку, доллар снижается на 39 копеек

Центральный Банк России с 1 августа 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7694 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,00 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,4637 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 39,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,1925 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 31,49 копейки.