Курс евро вырос на 32 копейки, доллар подрос почти на 21 копейку

Центральный Банк России с 19 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 68,8728 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 20,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,5882 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 32,36 копейки.