Мурманская область. Арктика (16+)13.01.23 16:30
Курс евро вырос на 32 копейки, доллар снизился на 20 копеек
Центральный Банк России с 14 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 67,5744 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 20,31 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,1131 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 32,23 копейки.
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Последние комментарии
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
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Виктор
10.01.23 21:35
Недолго руководил, так как безусловный профессионал. А такие никому не нужны, особенно нашему нынешнему руководству области.
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Ольга
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К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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