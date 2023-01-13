Курс евро вырос на 32 копейки, доллар снизился на 20 копеек

Центральный Банк России с 14 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 67,5744 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 20,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,1131 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 32,23 копейки.