Курс евро вырос на 32 копейки, доллар теряет почти 2,5 копейки

Центральный Банк России с 24 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0772 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,71 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,7108 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5207 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 32,03 копейки.