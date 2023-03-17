Курс евро вырос на 32 копейки, доллар укрепился на 19 копеек

Центральный Банк России с 18 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,6044 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 19,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,4635 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 32,17 копейки.