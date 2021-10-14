Курс евро вырос на 33 копейки, доллар теряет 7 копеек

Центральный банк России с 15 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,7846 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,3347 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 33,19 копейки.