Курс евро вырос на 33 копейки, доллар укрепился почти на 31 копейку

Центральный Банк России с 17 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 64,6078 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 30,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7798 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 33,28 копейки.