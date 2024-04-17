Курс евро вырос на 34 копейки, доллар прибавил 25 копеек

Центральный Банк России с 18 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 94,3242 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 100,2787 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 34,46 копейки.