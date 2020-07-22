Курс евро вырос на 34 копейки, доллар теряет почти 18 копеек

Центральный банк России с 23 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,7881 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 17,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,5904 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 34,05 копейки.