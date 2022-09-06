Курс евро вырос на 35 копеек, доллар ослаб почти на 5 копеек

Центральный Банк России с 7 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,8544 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,4929 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 35,21 копейки.