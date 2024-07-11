Курс евро вырос на 36 копеек, доллар укрепился на 13 копеек

Центральный Банк России с 12 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9987 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,91 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,9880 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 13,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,6817 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 36,11 копейки.