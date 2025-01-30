Курс евро вырос на 37 копеек

Центральный Банк России с 31 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,3729 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,88 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,0062 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,7782 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 37,41 копейки.