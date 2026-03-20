Курс евро вырос на 37 копеек, доллар снижается почти на 84 копейки

Центральный Банк России с 21 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,2171 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,53 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,9982 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 83,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,2886 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 37,31 копейки.