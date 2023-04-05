Курс евро вырос на 37 копеек, доллар укрепился почти на 14 копеек

Центральный Банк России с 6 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,4961 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 13,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,0954 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 37,47 копейки.

На этом фоне Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил: «Я бы меньше обращал внимание на соотношение рубля к евро, доллару. Значение этого соотношения минимальное. Я бы особо не переживал, глядя на то, как рубль слабеет по отношению к западной валюте».

Ослабление рубля Анатолий Аксаков объяснил тем, что когда что-то в дефиците, цена на это начинает расти. Параллельно все основные задачи, например, по удовлетворению рынка товарами народного потребления, продуктами, одеждой, производства, сейчас решают с помощью рубля: «Если надо купить что-то за рубежом, мы используем юани».

Как пишет pnp.ru, по прогнозам парламентария, рубль продолжит ослабевать по отношению к доллару, потому что подходит кризис западной системы. Как правило, в такой период все устремляются в долларовые активы и к золоту, поэтому условная единица крепчает.

«Но сейчас практически разрушены рыночные отношения. Если бы не было недружественных действий, уверен, что рубль был бы крепче», — заключил он.